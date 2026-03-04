Un vieil écrivain aveugle, Willem, meurt alors qu'il n'a pas fini de dicter son dernier roman à Juliette, sa fidèle secrétaire. Mais celle-ci se bornait-elle à transcrire sous sa dictée ? Un enregistrement que Willem lui a légué permet d'en douter. Forte de la confiance qu'il plaçait en elle, Juliette participe alors à une expérience révolutionnaire : un groupe de chercheurs en intelligence artificielle a réussi à recréer le cerveau de Willem, offrant à sa secrétaire la possibilité de dialoguer avec lui et de poursuivre son oeuvre par-delà la mort. Dans ce roman-constellation se croisent aussi un frère et une soeur que tout oppose, l'actrice d'une pièce avant-gardiste et féministe, et les membres d'un audacieux ménage à trois. Peter Terrin, maître de l'étrange dans le quotidien, s'amuse à brouiller nos repères tout en nous glissant : "vous êtes ici". Mais où est "ici" ?