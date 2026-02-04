Adopté par la famille Earnshaw, Heathcliff a grandi dans le domaine des Hauts de Hurle-Vent. A la mort de son père, il est réduit au rôle de domestique. Seule, la jeune Cathy Earnshaw lui permet de supporter les mauvais traitements et les insultes. Devenus inséparables, ils éprouvent bientôt l'un pour l'autre un amour dévorant. Mais les règles de la société condamnent leur relation et les éloignent l'un de l'autre. Heathcliff en gardera une blessure profonde. De celles qui inspirent un sentiment de vengeance. Cette nouvelle traduction abrégée du Livre de Poche Jeunesse, initialement parue sous le titre Wuthering Heights, reprend, dans la présente édition, le titre original, Les Hauts de Hurle-Vent, inventé par Frédéric Delebecque dans sa traduction parue en 1925.