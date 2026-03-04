Inventaire des silences

Aux prémices de leur amour, Laura, tout juste devenue mère de leur fille, a perdu Samuel. Face à l'absence, elle tente de redéfinir les contours de son existence, en tête à tête avec l'enfant qui lui impose la force de continuer. Retranchée du monde dans son appartement, refusant l'expérience du deuil telle qu'elle lui est dictée par son entourage et la société, elle va peu à peu se plonger dans les notes du livre que Samuel était en train d'écrire, une déambulation joyeuse et sensible parmi les représentations artistiques de l'invisible. Ce texte inachevé devient alors un lieu de retrouvailles pour la jeune femme. Tout en délicatesse et trébuchements, Sophie Pujas signe un roman poignant qui croit à la puissance des mots et des images pour prolonger la vie par-delà le chagrin.