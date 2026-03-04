Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman francophone

Inventaire des silences

Sophie Pujas

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Aux prémices de leur amour, Laura, tout juste devenue mère de leur fille, a perdu Samuel. Face à l'absence, elle tente de redéfinir les contours de son existence, en tête à tête avec l'enfant qui lui impose la force de continuer. Retranchée du monde dans son appartement, refusant l'expérience du deuil telle qu'elle lui est dictée par son entourage et la société, elle va peu à peu se plonger dans les notes du livre que Samuel était en train d'écrire, une déambulation joyeuse et sensible parmi les représentations artistiques de l'invisible. Ce texte inachevé devient alors un lieu de retrouvailles pour la jeune femme. Tout en délicatesse et trébuchements, Sophie Pujas signe un roman poignant qui croit à la puissance des mots et des images pour prolonger la vie par-delà le chagrin.

Par Sophie Pujas
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Sophie Pujas

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Inventaire des silences par Sophie Pujas

Commenter ce livre

 

Inventaire des silences

Sophie Pujas

Paru le 04/03/2026

160 pages

Actes Sud Editions

17,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782330219048
9782330219048
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.