Depuis quatre millénaires, la maternité est au coeur de récits, de rites et d'images qui façonnent les sociétés. A partir de sources issues des cultures méditerranéennes, l'exposition "Bonnes mères" et son catalogue explorent la maternité comme expérience intime, construction sociale, enjeu politique et sujet artistique. De la déesse-mère antique à la Bonne Mère marseillaise, des mères engagées aux mères artistes, ils interrogent les représentations de la maternité - souvent porteuses d'injonctions - et dévoilent la pluralité des vécus maternels. D'un graphisme coloré et puissant, l'ouvrage, au ton engagé, entend offrir un regard neuf et pluriel sur les maternités méditerranéennes, en mêlant les approches historique, anthropologique, sociopolitique et artistique.

Par Anne-Cécile Mailfert, Caroline Chenu
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Anne-Cécile Mailfert, Caroline Chenu

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Monographies

Paru le 31/03/2026

256 pages

39,00 €

9782330218492
