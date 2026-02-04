Rival Darling

Lorsque Violet Sinclair a le coeur brisé par le capitaine de l'équipe de hockey sur glace du lycée, elle se jure de ne plus jamais sortir avec un sportif. Sauf pour se venger. Tel est son projet en se tournant vers Reed Darling, le capitaine de l'équipe adverse. Mystérieux et intimidant, Reed a tout du faux petit ami idéal. Mais Violet ignore encore que derrière sa réputation d'impitoyable joueur se cache un jeune homme sensible et loyal, et que les Darling ne sont pas tout à fait une famille comme les autres. Si l'une veut se venger, l'autre rêve de sincérité. Dans ce fake dating, qui obtiendra ce qu'il veut en premier ?