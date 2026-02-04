Inscription
#Bande dessinée jeunesse

Rival Darling

Laurence Assuid, Alexandra Moody

ActuaLitté
Lorsque Violet Sinclair a le coeur brisé par le capitaine de l'équipe de hockey sur glace du lycée, elle se jure de ne plus jamais sortir avec un sportif. Sauf pour se venger. Tel est son projet en se tournant vers Reed Darling, le capitaine de l'équipe adverse. Mystérieux et intimidant, Reed a tout du faux petit ami idéal. Mais Violet ignore encore que derrière sa réputation d'impitoyable joueur se cache un jeune homme sensible et loyal, et que les Darling ne sont pas tout à fait une famille comme les autres. Si l'une veut se venger, l'autre rêve de sincérité. Dans ce fake dating, qui obtiendra ce qu'il veut en premier ?

Par Laurence Assuid, Alexandra Moody
Chez Hachette

|

Auteur

Laurence Assuid, Alexandra Moody

Editeur

Hachette

Genre

Romans, témoignages & Co

Rival Darling

Alexandra Moody trad. Laurence Assuid

Paru le 04/02/2026

411 pages

Hachette

19,00 €

ActuaLitté
9782017343646
