Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

God of Malice

Rina Kent, Marie Bagot

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Il est le prédateur. Elle est la proie qui refuse de fuir. Glyndon King n'a jamais eu l'impression d'être à la hauteur. Jusqu'au jour où Killian Carson entre dans sa vie. Charismatique et insaisissable, il trompe tout le monde. Tout le monde... sauf elle. Glyndon perçoit ce que les autres refusent de voir : l'homme froid, manipulateur, dangereux. Pourtant, malgré la peur, il l'attire plus que de raison. Alors qu'ils font partie de deux universités rivales, de deux familles ennemies, et cachent des secrets plus sombres que la nuit, Killian pourrait bien être le seul à la voir vraiment. A la choisir. Elle. Pour ce qu'elle est. Mais lorsque leurs passés s'entrechoquent révélant des vérités dérangeantes, leur lien vacille. Et quand les masques tombent, il ne reste plus que deux âmes brisées condamnées à se sauver... ou à se détruire. Attention : cette histoire est une dark romance qui n'entre pas dans les codes de la romance classique : romance y rime avec violence, et certaines scènes peuvent surprendre un lectorat non averti.

Par Rina Kent, Marie Bagot
Chez Hachette

|

Auteur

Rina Kent, Marie Bagot

Editeur

Hachette

Genre

Romance sexy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur God of Malice par Rina Kent, Marie Bagot

Commenter ce livre

 

God of Malice

Rina Kent trad. Marie Bagot

Paru le 04/02/2026

590 pages

Hachette

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017335337
9782017335337
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.