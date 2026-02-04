God of Malice

Il est le prédateur. Elle est la proie qui refuse de fuir. Glyndon King n'a jamais eu l'impression d'être à la hauteur. Jusqu'au jour où Killian Carson entre dans sa vie. Charismatique et insaisissable, il trompe tout le monde. Tout le monde... sauf elle. Glyndon perçoit ce que les autres refusent de voir : l'homme froid, manipulateur, dangereux. Pourtant, malgré la peur, il l'attire plus que de raison. Alors qu'ils font partie de deux universités rivales, de deux familles ennemies, et cachent des secrets plus sombres que la nuit, Killian pourrait bien être le seul à la voir vraiment. A la choisir. Elle. Pour ce qu'elle est. Mais lorsque leurs passés s'entrechoquent révélant des vérités dérangeantes, leur lien vacille. Et quand les masques tombent, il ne reste plus que deux âmes brisées condamnées à se sauver... ou à se détruire. Attention : cette histoire est une dark romance qui n'entre pas dans les codes de la romance classique : romance y rime avec violence, et certaines scènes peuvent surprendre un lectorat non averti.