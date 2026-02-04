Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Redeemed

Lucile Trouvé, Lauren Asher

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un faux départ qui change toute la trajectoire. Star adulée de la Formule 1, Santiago Alatorre menait sa vie comme il pilotait : à toute vitesse. Jusqu'au jour où un terrible accident le laisse amputé d'une jambe. Retiré du monde, rongé par la douleur et les regrets, il ne croit plus en rien. Alors qu'il ne souhaite qu'une chose : qu'on lui fiche la paix, sa famille insiste pour qu'il se reprenne en main... Chloe Carter, elle, n'a jamais eu de repères. Ballottée de foyers en désillusions, elle n'a qu'un rêve : retrouver son père biologique. Lorsqu'un test ADN la mène jusqu'à un petit village italien, elle est prête à tout pour découvrir la vérité. Même à s'introduire dans la maison voisine pour observer l'homme qu'elle pense être son père... et tomber nez à nez avec Santiago. Pour éviter les soupçons, ils concluent un marché : elle jouera la petite amie pour donner le change et éloigner la famille trop envahissante de l'ancien pilote, et lui l'aidera à approcher son père. Un simple arrangement. Jusqu'à ce que l'illusion prenne une tournure de moins en moins factice...

Par Lucile Trouvé, Lauren Asher
Chez Hachette

| 1 Partages

Auteur

Lucile Trouvé, Lauren Asher

Editeur

Hachette

Genre

Romance sexy

1

Partages

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Redeemed par Lucile Trouvé, Lauren Asher

Commenter ce livre

 

Redeemed

Lauren Asher trad. Lucile Trouvé

Paru le 04/02/2026

536 pages

Hachette

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017286448
9782017286448
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.