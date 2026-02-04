Un faux départ qui change toute la trajectoire. Star adulée de la Formule 1, Santiago Alatorre menait sa vie comme il pilotait : à toute vitesse. Jusqu'au jour où un terrible accident le laisse amputé d'une jambe. Retiré du monde, rongé par la douleur et les regrets, il ne croit plus en rien. Alors qu'il ne souhaite qu'une chose : qu'on lui fiche la paix, sa famille insiste pour qu'il se reprenne en main... Chloe Carter, elle, n'a jamais eu de repères. Ballottée de foyers en désillusions, elle n'a qu'un rêve : retrouver son père biologique. Lorsqu'un test ADN la mène jusqu'à un petit village italien, elle est prête à tout pour découvrir la vérité. Même à s'introduire dans la maison voisine pour observer l'homme qu'elle pense être son père... et tomber nez à nez avec Santiago. Pour éviter les soupçons, ils concluent un marché : elle jouera la petite amie pour donner le change et éloigner la famille trop envahissante de l'ancien pilote, et lui l'aidera à approcher son père. Un simple arrangement. Jusqu'à ce que l'illusion prenne une tournure de moins en moins factice...