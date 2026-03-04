Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Petit Futé Nigéria

Petit Futé

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Comment ne pas être happé par le tourbillon nigérian, géant économique du continent aux 200 millions d'habitants, à la culture vibrante et dont les artistes rayonnent aux quatre coins du continent, du chanteur Wizkid aux stars de Nollywood, 2e industrie cinématographique au monde. Un tourbillon vertigineux qui a ses dangers, surmédiatisés et qu'on évitera pourtant en se prémunissant des précautions de base. On découvrira alors ses festivals pluri-centenaires, au travers des traditions équestres du Nord, des pitons rocheux et nombreuses cascades qui parsèment le pays jusqu'aux plages bordées de palmiers et cocotiers du sud. Sans oublier Lagos, la ville-monde qui recèle d'innombrables adresses huppées, insolites ou déroutantes. Une destination "hors des sentiers battus" dira-t-on, quels sentiers ?

Par Petit Futé
Chez Nouvelles éditions de l'Université

|

Auteur

Petit Futé

Editeur

Nouvelles éditions de l'Université

Genre

Afrique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Petit Futé Nigéria par Petit Futé

Commenter ce livre

 

Petit Futé Nigéria

Petit Futé

Paru le 04/03/2026

Nouvelles éditions de l'Université

18,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782305128122
9782305128122
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.