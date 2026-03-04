Petit Futé Nigéria

Comment ne pas être happé par le tourbillon nigérian, géant économique du continent aux 200 millions d'habitants, à la culture vibrante et dont les artistes rayonnent aux quatre coins du continent, du chanteur Wizkid aux stars de Nollywood, 2e industrie cinématographique au monde. Un tourbillon vertigineux qui a ses dangers, surmédiatisés et qu'on évitera pourtant en se prémunissant des précautions de base. On découvrira alors ses festivals pluri-centenaires, au travers des traditions équestres du Nord, des pitons rocheux et nombreuses cascades qui parsèment le pays jusqu'aux plages bordées de palmiers et cocotiers du sud. Sans oublier Lagos, la ville-monde qui recèle d'innombrables adresses huppées, insolites ou déroutantes. Une destination "hors des sentiers battus" dira-t-on, quels sentiers ?