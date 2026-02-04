Au coeur de la lande

Holly Black revisite l'histoire de Maléfique... au format poche ! Quand humains et fées s'opposent... Gouverner est une tâche ardue. Pour Aurore, qui règne sous le poids de deux couronnes, celle de Perceforest et celle de la Lande, l'équilibre est difficile à trouver. La reine est déterminée à rassembler humains et créatures féeriques grâce à un traité de paix. Mais alors que de sombres fleurs épineuses envahissent les frontières de Perceforest et qu'un garçon d'écurie disparaît mystérieusement, humains et fées se déchirent plus que jamais. Aurore n'en dort plus. Et si elle ne se réveillait que cent ans plus tard ? A qui peut-elle faire confiance ? A Maléfique, sa marraine protectrice ? Au seigneur Ortolan, son conseiller plein de ruse ? A son ami dévoué, le prince Philippe ? Ou bien à son nouvel admirateur, le comte Alain ? Tous l'assurent de leur loyauté, mais l'enjeu est de taille : pour sauver son royaume, Aurore devra avant tout suivre son coeur.