#Essais

Le petit livre des sagesses musulmanes

Abd el-Hafîd Benchouk

Un recueil inspirant pour nourrir la réflexion, la foi et la paix intérieure. Abd el Hafid Benchouk nous offre un trésor de sagesses intemporelles. A travers 100 citations choisies, issues des grands penseurs musulmans, ce petit livre invite à la méditation, à la connaissance de soi et à la quête du bien. Il nous parle d'amour, de patience, de justice, d'humilité, de connaissance... Des paroles des compagnons du Prophète Muhammad, des grands savants de l'islam, des sages soufis et des philosophes comme Abû Bakr As-Siddîq, l'Imâm Alî, Al-Ghazalî, Ibn Arabî, Rûmî, ou Attâr, et bien d'autres plus proches de nous.

Par Abd el-Hafîd Benchouk
Chez Hachette

|

Auteur

Abd el-Hafîd Benchouk

Editeur

Hachette

Genre

Islam

Retrouver tous les articles sur Le petit livre des sagesses musulmanes par Abd el-Hafîd Benchouk

Commenter ce livre

 

Le petit livre des sagesses musulmanes

Abd el-Hafîd Benchouk

Paru le 04/02/2026

176 pages

Hachette

19,95 €

9782017234074
