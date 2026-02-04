Le petit livre des sagesses musulmanes

Un recueil inspirant pour nourrir la réflexion, la foi et la paix intérieure. Abd el Hafid Benchouk nous offre un trésor de sagesses intemporelles. A travers 100 citations choisies, issues des grands penseurs musulmans, ce petit livre invite à la méditation, à la connaissance de soi et à la quête du bien. Il nous parle d'amour, de patience, de justice, d'humilité, de connaissance... Des paroles des compagnons du Prophète Muhammad, des grands savants de l'islam, des sages soufis et des philosophes comme Abû Bakr As-Siddîq, l'Imâm Alî, Al-Ghazalî, Ibn Arabî, Rûmî, ou Attâr, et bien d'autres plus proches de nous.