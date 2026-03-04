Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Polar

L'Agent

Pascale Dietrich

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Agent de tueurs à gages. C'est le métier qu'Anthony exerce et qui lui permet de vivre sereinement dans les beaux quartiers avec ses deux chiens. Tout dérape le jour où un éminent caïd lui propose l'un des contrats les plus juteux de sa carrière, pour lequel il missionne son tueur le plus expérimenté. Qui trouve la bonne idée de sous-traiter le projet. C'est donc Alba, ancienne championne de biathlon, qui récupère le contrat... et outrepasse un tantinet sa fonction. Résultat : Anthony - l'agent - devient l'homme à abattre. Finie la tranquillité, il lui faut trouver une planque au plus vite ! Ce sera un mobile home au camping de Vierzon, partagé avec Thérèse, une vieille dame rebelle prête à tout pour échapper à l'Ehpad. Une cohabitation mouvementée qui marquera un tournant dans leur vie.

Par Pascale Dietrich
Chez J'ai lu

|

Auteur

Pascale Dietrich

Editeur

J'ai lu

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

DOSSIER - Profession : agent littéraire, un métier mal connu

Retrouver tous les articles sur L'Agent par Pascale Dietrich

Commenter ce livre

 

L'Agent

Pascale Dietrich

Paru le 04/03/2026

224 pages

J'ai lu

8,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290437605
9782290437605
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.