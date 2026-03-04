Agent de tueurs à gages. C'est le métier qu'Anthony exerce et qui lui permet de vivre sereinement dans les beaux quartiers avec ses deux chiens. Tout dérape le jour où un éminent caïd lui propose l'un des contrats les plus juteux de sa carrière, pour lequel il missionne son tueur le plus expérimenté. Qui trouve la bonne idée de sous-traiter le projet. C'est donc Alba, ancienne championne de biathlon, qui récupère le contrat... et outrepasse un tantinet sa fonction. Résultat : Anthony - l'agent - devient l'homme à abattre. Finie la tranquillité, il lui faut trouver une planque au plus vite ! Ce sera un mobile home au camping de Vierzon, partagé avec Thérèse, une vieille dame rebelle prête à tout pour échapper à l'Ehpad. Une cohabitation mouvementée qui marquera un tournant dans leur vie.