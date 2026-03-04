Le Léviathan surgit, le diable séduit... Mais le mal a toujours sous-estimé les sorcières. Les épreuves traversées ont fragilisé les cercles de tous les pays. Rien ne semble plus pouvoir empêcher la prophétie de s'accomplir. Lucifer fait alors une proposition dangereuse à la jeune Theo : si elle l'aide, son coven - sa famille - sera épargnée, tandis que le reste de l'humanité périra. Sauver ceux qu'elle aime ou sauver le monde ? Le choix lui appartient... Human Rites vient conclure la trilogie The Royal Coven.