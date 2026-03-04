Inscription
Human Rites

Juno Dawson

Le Léviathan surgit, le diable séduit... Mais le mal a toujours sous-estimé les sorcières. Les épreuves traversées ont fragilisé les cercles de tous les pays. Rien ne semble plus pouvoir empêcher la prophétie de s'accomplir. Lucifer fait alors une proposition dangereuse à la jeune Theo : si elle l'aide, son coven - sa famille - sera épargnée, tandis que le reste de l'humanité périra. Sauver ceux qu'elle aime ou sauver le monde ? Le choix lui appartient... Human Rites vient conclure la trilogie The Royal Coven.

Par Juno Dawson
Chez J'ai lu

Auteur

Juno Dawson

Editeur

J'ai lu

Genre

Fantasy

Human Rites

Juno Dawson trad. Tiphaine Scheuer

Paru le 04/03/2026

541 pages

J'ai lu

9,80 €

9782290436134
© Notice établie par ORB
