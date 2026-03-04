Une exaspérante lady

Simon Hayden, vicomte de Calderon, a été chargé de redresser les finances du Savoy Hotel, qui présentent de nombreuses irrégularités. L'une d'elles est le budget exorbitant alloué à l'organisatrice des événements, la scandaleuse lady Delia Stratham, qu'il soupçonne de fraude. La jeune veuve ne compte pas laisser qui que ce soit lui dicter sa conduite et saisit chaque occasion de se mettre en travers du chemin de Simon. Mais à force de provoquer des étincelles, elle risque bien de se faire prendre à son propre piège...