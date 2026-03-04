Inscription
#Roman francophone

Une exaspérante lady

Laura Lee Guhrke

ActuaLitté
Simon Hayden, vicomte de Calderon, a été chargé de redresser les finances du Savoy Hotel, qui présentent de nombreuses irrégularités. L'une d'elles est le budget exorbitant alloué à l'organisatrice des événements, la scandaleuse lady Delia Stratham, qu'il soupçonne de fraude. La jeune veuve ne compte pas laisser qui que ce soit lui dicter sa conduite et saisit chaque occasion de se mettre en travers du chemin de Simon. Mais à force de provoquer des étincelles, elle risque bien de se faire prendre à son propre piège...

Par Laura Lee Guhrke
Chez J'ai lu

|

Auteur

Laura Lee Guhrke

Editeur

J'ai lu

Genre

Romance historique

Commenter ce livre

 

Une exaspérante lady

Laura Lee Guhrke trad. Catherine Berthet

Paru le 04/03/2026

380 pages

J'ai lu

8,20 €

ActuaLitté
9782290430323
© Notice établie par ORB
