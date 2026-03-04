Toi, moi, elle

TOI : Mon beau mari Tom. Tu m'as tout donné - notre fils magnifique et notre nouvelle maison en bord de mer. Je veux te faire confiance, mais je sais que tu n'as pas été honnête sur les raisons qui t'ont poussé à venir vivre ici. Je n'ai pas été honnête avec toi non plus... MOI : Je me fais une promesse tandis que Tom m'embrasse et porte un toast à notre première nuit dans la maison de nos rêves : je vais oublier son passé. Pour le bien de notre fils, je maintiendrai cette famille unie, quoi qu'il arrive. ELLE : Chloé est la seule amie que je me sois faite depuis le déménagement, même si elle pose des questions indiscrètes sur mon couple. Tom déteste que je passe du temps avec elle. J'ai vu la façon dont il la regarde. Je trouve qu'il vaut mieux avoir ses ennemis sous les yeux... Vous pensez peut-être savoir ce qui se passe dans ce mariage, mais vous vous trompez. Seules trois choses sont vraies : Quelqu'un ment, quelqu'un est en danger et quelqu'un est un tueur. Un suspense haletant. Tout simplement fantastique et addictif. Goodreads. Traduit de l'anglais par Marion McGuinness.