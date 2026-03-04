Inscription
Eversion

Alastair Reynolds

Silas Coade est médecin à bord du Demeter, au XIXe, au XXe siècle ou dans un futur lointain... Perdu dans les eaux norvégiennes, non loin du pôle Sud ou dans l'espace, il se dirige vers un mystérieux Edifice, un gouffre menant à l'intérieur de la Terre ou le satellite de Jupiter... Silas Coade ne cessera de mourir avec l'équipage du Demeter. A moins qu'il n'affronte la terrifiante vérité sur sa propre nature... Une excellente aventure qui ne manquera pas de tenir les lecteurs en haleine. Publishers Weekly. Un roman fascinant d'une grande cohérence et empli de surprises. Une lecture indispensable. RSF Blog. Un récit aussi passionnant que rusé, inattendu, roublard et finalement terriblement touchant. Just a word. Traduit de l'anglais par Pierre-Paul Durastanti.

Par Alastair Reynolds
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Alastair Reynolds

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Science-fiction

Eversion

Alastair Reynolds trad. Pierre-Paul Durastanti

Paru le 04/03/2026

384 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,20 €

9782253909446
