La cité des marches

Bulikov est tombée. L'ancienne cité, capable de conquérir et d'asservir les peuples établis à sa proximité, a perdu ses dieux protecteurs, exterminés par un chef de guerre de Saypur. Dans la foulée a eu lieu une mystérieuse catastrophe, le Cillement. Soixante-dix ans plus tard, il ne reste de Bulikov que des vestiges, comme d'immenses escaliers brisés qui ne relient plus la terre aux cieux. Lorsqu'un célèbre historien est assassiné, le ministre des Affaires étrangères envoie en territoire occupé l'une de ses meilleures espionnes, Shara Thivani. Or sa tâche se révèle difficile, car elle touche un domaine des plus sensibles : le passé divin du Continent. Un passé proscrit, que nul n'a le droit d'évoquer. Une réussite incontestable. Alex Moon, SyFantasy. Une aventure trépidante. Marcus Dupont-Besnard, Numerama. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Laurent Philibert-Caillat.