Il était un avocat

" Ceux qui entrent dans nos cabinets viennent se soulager d'un fardeau bien trop lourd, et l'on n'imagine pas combien ce premier pas est en lui-même incommensurablement difficile. Parfois, on met du temps à faire venir les mots. Parfois, il faut faire plus vite, comme pour un pansement qu'il faut tirer d'un coup. Il n'y a pas de règles, seulement des moments, tous uniques. Et tout cela n'a rien de charmant ou de romantique car, derrière toutes ces histoires, il y a des personnes de chair, de sang et souvent de larmes. "