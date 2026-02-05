Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Il était un avocat

Eric Morain

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" Ceux qui entrent dans nos cabinets viennent se soulager d'un fardeau bien trop lourd, et l'on n'imagine pas combien ce premier pas est en lui-même incommensurablement difficile. Parfois, on met du temps à faire venir les mots. Parfois, il faut faire plus vite, comme pour un pansement qu'il faut tirer d'un coup. Il n'y a pas de règles, seulement des moments, tous uniques. Et tout cela n'a rien de charmant ou de romantique car, derrière toutes ces histoires, il y a des personnes de chair, de sang et souvent de larmes. "

Par Eric Morain
Chez Editions Les Arènes

|

Auteur

Eric Morain

Editeur

Editions Les Arènes

Genre

Avocats

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Il était un avocat par Eric Morain

Commenter ce livre

 

Il était un avocat

Eric Morain

Paru le 05/02/2026

198 pages

Editions Les Arènes

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791037515391
9791037515391
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.