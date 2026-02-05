Inscription
Album jeunesse

Je suis capable

Reza Dalvand, Deborah d' Hostingue

Un album pour accompagner les enfants quand ils perdent confiance en eux et développer leur force intérieure. Se séparer de ses parents le matin, se faire de nouveaux amis, parler devant tout le monde, ne pas réussir du premier coup... Autant de moments de défi, où l'enfant peut perdre confiance en lui. Pourtant, la confiance peut revenir. Cet album permet à l'enfant de retrouver une sécurité intérieure pour être à nouveau capable d'oser, de s'affirmer et de se relever de ses échecs. Et de pouvoir dire à son tour " Je suis capable ".

Chez Editions Les Arènes

Editions Les Arènes

Autres éditeurs (A à E)

Paru le 05/02/2026

40 pages

Editions Les Arènes

14,00 €

9791037515384
