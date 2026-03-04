Depuis 2020, la masse totale des matériaux fabriqués par l'humanité a dépassé la biomasse de la Terre, ce qui signifie que nous vivons dans un monde où notre capacité à produire des détritus excède celle de notre planète à créer la vie. Les décharges débordent et les conflits autour de leur gestion ont donné naissance à une véritable " guerre des déchets" aux quatre coins du globe. Avec ce livre inédit, Alexander Clapp nous plonge dans une enquête fascinante, sur la trace de ce commerce parallèle qui pèse aujourd'hui plusieurs milliards de dollars. Alors que certains de nos déchets sont abandonnés, brûlés ou enfouis, la plupart connaissent une seconde vie : troqués, vendus, trafiqués ou récupérés, ils passent d'un pays, d'une mafia ou d'une entreprise à l'autre, avec des conséquences dévastatrices pour des millions de personnes. La Guerre des déchets nous fait voyager sur plusieurs continents, nous obligeant à nous confronterà des dilemmes politiques majeurs, depuis les logiques de domination politiques et économiques entre pays jusqu'aux contradictions de l'écologie contemporaine. Fruit d'un incroyable travail d'investigation à l'échelle mondiale, La Guerre des déchets met au jour un système sordide auquel nous participons tous sans le savoir et qui pose une question essentielle : si la manière dont une société gère ses ordures révèle sa véritable nature, que dit le commerce mondial des déchets de notre monde contemporain ? Traduit de l'anglais par Colin Reingewirtz