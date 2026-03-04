A six mois de grossesse, Héloïse ressent des contractions. Et soudain, sa vie bascule. Dans la nuit, une sirène d'ambulance, des machines qui bipent, un mari sous le choc, des soignantes qui luttent pour la vie, les forums de parents qui l'inquiètent plus qu'ils ne la rassurent... Et le coeur d'une toute petite fille qui bat. Un témoignage puissant sur la grande prématurité. Une plongée au coeur d'un service de néonat'. Adapté du récit d'Héloïse des Monstiers, Peau à Peau, paru chez Buchet-Chastel. "C'est un sujet rarement soulevé, et pourtant c'est une bataille pour la vie et contre la mort. Celle qui s'engage chaque fois qu'une femme donne naissance à un grand prématuré" , Le Figaro. "Un livre merveilleux, très émouvant et qui va aider beaucoup de personnes" , La maison des Maternelles, France 2. "Un témoignage bouleversant. L'autrice ne cache rien" , Elle. Pour chaque livre acheté, un euro reversé à l'association SOS Préma, la première asso d'aide et de soutien aux familles d'enfants prématurés.