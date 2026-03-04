Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman francophone

Peau à peau

Irène Tardif

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A six mois de grossesse, Héloïse ressent des contractions. Et soudain, sa vie bascule. Dans la nuit, une sirène d'ambulance, des machines qui bipent, un mari sous le choc, des soignantes qui luttent pour la vie, les forums de parents qui l'inquiètent plus qu'ils ne la rassurent... Et le coeur d'une toute petite fille qui bat. Un témoignage puissant sur la grande prématurité. Une plongée au coeur d'un service de néonat'. Adapté du récit d'Héloïse des Monstiers, Peau à Peau, paru chez Buchet-Chastel. "C'est un sujet rarement soulevé, et pourtant c'est une bataille pour la vie et contre la mort. Celle qui s'engage chaque fois qu'une femme donne naissance à un grand prématuré" , Le Figaro. "Un livre merveilleux, très émouvant et qui va aider beaucoup de personnes" , La maison des Maternelles, France 2. "Un témoignage bouleversant. L'autrice ne cache rien" , Elle. Pour chaque livre acheté, un euro reversé à l'association SOS Préma, la première asso d'aide et de soutien aux familles d'enfants prématurés.

Par Irène Tardif
Chez Bayard

|

Auteur

Irène Tardif

Editeur

Bayard

Genre

Réalistes, contemporains

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Peau à peau par Irène Tardif

Commenter ce livre

 

Peau à peau

Irène Tardif

Paru le 04/03/2026

232 pages

Bayard

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782227501256
9782227501256
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.