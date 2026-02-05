Inscription
#Manga

Witch and Hound Tome 4

Rainy Kamitsuki, Minori Tsukahara, LAM, David Pollet

ActuaLitté
Un pacte scellé avec des sorcières redoutées ! Au royaume de Lowe, l'accord prévu avec Campusfellow est définitivement écarté. Omra Lowe, qui vient de s'emparer du pouvoir, refuse de remettre la sorcière des miroirs suspectée d'avoir assassinée le précédent monarque. Il accuse Campusfellow d'avoir trompé Lowe et engage les hostilités. Alors que les troupes de Bud Grace sont déjà acculées, de puissants magiciens du royaume d'Amelia s'ajoutent à la bataille, rendant toute perspective de victoire impossible. Au même moment, Rollo, envoyé libérer Teresalisa, apprend la vérité sur le meurtre du précédent roi des lions. La jeune femme, qui a révélé sa nature de sorcière, accepte de lui prêter main-forte pour se venger d'Omra. L'histoire trouve sa conclusion dans le dernier tome de ce manga de dark fantasy !

Par Rainy Kamitsuki, Minori Tsukahara, LAM, David Pollet
Chez Mana books

|

Auteur

Rainy Kamitsuki, Minori Tsukahara, LAM, David Pollet

Editeur

Mana books

Genre

Seinen/Homme

Retrouver tous les articles sur Witch and Hound Tome 4 par Rainy Kamitsuki, Minori Tsukahara, LAM, David Pollet

Commenter ce livre

 

Witch and Hound Tome 4

Rainy Kamitsuki, Minori Tsukahara trad. David Pollet

Paru le 05/02/2026

211 pages

Mana books

7,95 €

ActuaLitté
9791035507787
© Notice établie par ORB
plus d'informations

