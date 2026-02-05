Witch and Hound Tome 4

Un pacte scellé avec des sorcières redoutées ! Au royaume de Lowe, l'accord prévu avec Campusfellow est définitivement écarté. Omra Lowe, qui vient de s'emparer du pouvoir, refuse de remettre la sorcière des miroirs suspectée d'avoir assassinée le précédent monarque. Il accuse Campusfellow d'avoir trompé Lowe et engage les hostilités. Alors que les troupes de Bud Grace sont déjà acculées, de puissants magiciens du royaume d'Amelia s'ajoutent à la bataille, rendant toute perspective de victoire impossible. Au même moment, Rollo, envoyé libérer Teresalisa, apprend la vérité sur le meurtre du précédent roi des lions. La jeune femme, qui a révélé sa nature de sorcière, accepte de lui prêter main-forte pour se venger d'Omra. L'histoire trouve sa conclusion dans le dernier tome de ce manga de dark fantasy !