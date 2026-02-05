Le jour ou je suis devenu espion

"Je souhaite raconter non pas un, mais des jours J, ceux qui m'ont construit dans mon activité d'agent de renseignement au sein du "service clandestin" de la DGSE. Qui m'ont fait me confronter, à la fin de la guerre froide, aux fractures du monde, auprès des personnalités les plus extraordinaires que j'aie jamais rencontrées. Il sera question évidemment d'opérations clandestines, de manipulations, d'apprentissage de "couvertures" et de "légendes", d'officiers traitants, d'infiltration dans les milieux criminels. Contrebandier au côté des guérilleros, marchand de carburant et de bien d'autres choses, consultant dans le milieu diamantaire d'Anvers, j'ai connu mille vies, du Liban au Congo, du Caire au Cap, au service de mon pays. Bienvenue dans ce métier fantasmé, digne des plus grands romans d'espionnage."