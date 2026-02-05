Inscription
#Essais

Le jour ou je suis devenu espion

Vincent Crouzet

ActuaLitté
"Je souhaite raconter non pas un, mais des jours J, ceux qui m'ont construit dans mon activité d'agent de renseignement au sein du "service clandestin" de la DGSE. Qui m'ont fait me confronter, à la fin de la guerre froide, aux fractures du monde, auprès des personnalités les plus extraordinaires que j'aie jamais rencontrées. Il sera question évidemment d'opérations clandestines, de manipulations, d'apprentissage de "couvertures" et de "légendes", d'officiers traitants, d'infiltration dans les milieux criminels. Contrebandier au côté des guérilleros, marchand de carburant et de bien d'autres choses, consultant dans le milieu diamantaire d'Anvers, j'ai connu mille vies, du Liban au Congo, du Caire au Cap, au service de mon pays. Bienvenue dans ce métier fantasmé, digne des plus grands romans d'espionnage."

Par Vincent Crouzet
Chez Editions de l'Observatoire

|

Auteur

Vincent Crouzet

Editeur

Editions de l'Observatoire

Genre

Espionnage

Le jour ou je suis devenu espion

Vincent Crouzet

Paru le 05/02/2026

235 pages

Editions de l'Observatoire

19,00 €

ActuaLitté
9791032937068
