Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

Tricots aux mailles texturées

Barbara Jaglin, Flavien Venot, Gaël Cuvier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
12 modèles à tricoter Si vous rêvez de passer l'hiver au chaud dans vos propres créations, ce livre est fait pour vous. Que vous soyez débutante ou experte, découvrez ces modèles imaginés pour vous dans des laines pleines de douceur : cache-coeur, pull, caraco, gilet, mais aussi châle, tote-bag, pochettes ou chouchou. Barbara Jaglin de @craft&fabric vous partage son univers et son savoir-faire et vous accompagne dans la réalisation de ces 12 projets aux tonalités poudrées ou vives.

Par Barbara Jaglin, Flavien Venot, Gaël Cuvier
Chez Marie Claire Editions

|

Auteur

Barbara Jaglin, Flavien Venot, Gaël Cuvier

Editeur

Marie Claire Editions

Genre

Couture, tricot

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Tricots aux mailles texturées par Barbara Jaglin, Flavien Venot, Gaël Cuvier

Commenter ce livre

 

Tricots aux mailles texturées

Barbara Jaglin

Paru le 05/02/2026

95 pages

Marie Claire Editions

17,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791032311844
9791032311844
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.