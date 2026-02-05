Tricots aux mailles texturées

12 modèles à tricoter Si vous rêvez de passer l'hiver au chaud dans vos propres créations, ce livre est fait pour vous. Que vous soyez débutante ou experte, découvrez ces modèles imaginés pour vous dans des laines pleines de douceur : cache-coeur, pull, caraco, gilet, mais aussi châle, tote-bag, pochettes ou chouchou. Barbara Jaglin de @craft&fabric vous partage son univers et son savoir-faire et vous accompagne dans la réalisation de ces 12 projets aux tonalités poudrées ou vives.