Et toi, comment ça va ?

Charles Berberian, Michèle Standjofski

Amis de longue date, Michèle Standjofski et Charles Berberian confrontent leurs points de vue sur une actualité littéralement bouleversante. La première maintient son activité artistique malgré les secousses et la poussière des bombardements, le second tente de débrouiller par le dessin tout ce qui semble obscurci par le feu continu des passions tristes entretenues par les chaînes d'info et les réseaux sociaux, entre clash, fake news et choc face à la violence de la guerre...

Par Charles Berberian, Michèle Standjofski
Chez Casterman

Auteur

Charles Berberian, Michèle Standjofski

Editeur

Casterman

Genre

Réalistes, contemporains

Et toi, comment ça va ?

Charles Berberian, Michèle Standjofski

Paru le 04/03/2026

160 pages

Casterman

25,00 €

Scannez le code barre 9782203303645
9782203303645
© Notice établie par ORB
