#Essais

Espions, une histoire vraie

France Inter, Stéphanie Duncan

ActuaLitté
Secret, trahison, danger, mystification, amour... Les histoires des espions ont tous les ingrédients du romanesque et elles sont d'autant plus excitantes qu'elles sont vraies. Ils s'appellent Allen Dulles, Markus Wolf, Mike Harari, Mathilde Carré, Kim Philby, Alexandre Orlov, Noor Inayat Khan, Marita Lorenz, Dominique Prieur, Amaryllis Fox, ou encore Anna Chapman. Leurs surprenantes trajectoires individuelles questionnent sans cesse. Voici 17 portraits d'espions et d'espionnes de la CIA, du Mossad, du KGB ou de la DGSE qui ont tous un penchant pour l'aventure et une addiction pour le danger et le secret. "Stéphanie Duncan brosse de superbes portraits. Sa manière de raconter nous emporte dans ces récits incroyables mais vrais". Le Figaro littéraire

Par France Inter, Stéphanie Duncan
Chez Editions Tallandier

|

Auteur

France Inter, Stéphanie Duncan

Editeur

Editions Tallandier

Genre

Espionnage

Espions, une histoire vraie

Stéphanie Duncan

Paru le 05/02/2026

208 pages

Editions Tallandier

9,00 €

ActuaLitté
9791021067202
© Notice établie par ORB
