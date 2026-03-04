Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Polar

Le voleur à la main verte

Hannah Tunnicliffe, Erica Harrison

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une BD pleine de suspense, de rebondissements, d'humour et de plantes voraces ! Fraîchement retraité, l'inspecteur Stanley s'apprête à passer une matinée paisible au jardin botanique de Baskerville. Mais à son arrivée, catastrophe : la fleur la plus précieuse de toute la collection a été dérobée ! Le professeur Fougère, botaniste en chef, en perd ses bouclettes... Et voilà que la police accuse Pierrick Pignon, l'ami de Stanley ! L'inspecteur parviendra-t-il à résoudre cette épineuse énigme ? Une nouvelle série de bande dessinée trépidante et facile à lire : chaque tome peut se lire individuellement, L'histoire est suivie d'une double page documentaire, ici sur les plantes carnivores. Un tome à paraître par an. Rendez-vous en 2027 pour une enquête à bord d'un train !

Par Hannah Tunnicliffe, Erica Harrison
Chez Casterman

|

Auteur

Hannah Tunnicliffe, Erica Harrison

Editeur

Casterman

Genre

Policier-Espionnage

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le voleur à la main verte par Hannah Tunnicliffe, Erica Harrison

Commenter ce livre

 

Le voleur à la main verte

Hannah Tunnicliffe, Erica Harrison trad. André Gros, Emmanuel Gros

Paru le 04/03/2026

58 pages

Casterman

13,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782203302204
9782203302204
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.