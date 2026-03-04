Le voleur à la main verte

Une BD pleine de suspense, de rebondissements, d'humour et de plantes voraces ! Fraîchement retraité, l'inspecteur Stanley s'apprête à passer une matinée paisible au jardin botanique de Baskerville. Mais à son arrivée, catastrophe : la fleur la plus précieuse de toute la collection a été dérobée ! Le professeur Fougère, botaniste en chef, en perd ses bouclettes... Et voilà que la police accuse Pierrick Pignon, l'ami de Stanley ! L'inspecteur parviendra-t-il à résoudre cette épineuse énigme ? Une nouvelle série de bande dessinée trépidante et facile à lire : chaque tome peut se lire individuellement, L'histoire est suivie d'une double page documentaire, ici sur les plantes carnivores. Un tome à paraître par an. Rendez-vous en 2027 pour une enquête à bord d'un train !