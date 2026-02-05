Les guerres des mers

Pour la première fois, un chef d'état-major de la Marine en exercice prend la plume. Il dresse un état des lieux des nouvelles menaces et explique le rôle essentiel de la Marine nationale dans cette nouvelle ère d'affirmation des puissances. Disposant du deuxième domaine maritime mondial, la France tient son rang au sein des marines internationales et de l'Otan. Alors que plus de 90% des échanges commerciaux et des flux de communication passent aujourd'hui par les mers, les défis sont considérables. Défis technologiques et humains d'abord, avec des navires et des équipements exigeant des compétences nucléaires, numériques et de cybersécurité de plus en plus sophistiquées. Défis géopolitiques aussi, car les démonstrations de forces navales russes et chinoises en mer sont quotidiennes. Défis environnementaux enfin, car l'intensité des événements climatiques augmente tandis que le réchauffement ouvre de nouvelles voies de navigation, notamment en Arctique. La Marine nationale est aux avant-postes de toutes ces mutations pour protéger les intérêts de la France et des Français.