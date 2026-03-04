Maths sujets portant sur le programme de 1re année MPSI-MP2I-PCSI-PTSI

Cet ouvrage rassemble des extraits de sujets de concours ainsi que des sujets originaux qui portent exclusivement sur les programmes de mathématiques de 1re année de classes préparatoires. Ce recueil permettra aux étudiants de 1re année de réviser chaque chapitre du programme avec de "vrais" sujets, et de se familiariser très tôt avec l'esprit et les particularités des différents concours qui les attendent en fin de 2e année. Il aidera les étudiants de 2e année à réviser plus facilement le programme de 1re année grâce à ses contenus "ciblés" . Les sujets retenus couvrent l'intégralité du programme de mathématiques de 1re année des différentes filières (MPSI, MP2I, PCSI, PTSI). Ils proviennent des concours Polytechnique/Ecoles normales supérieures (X/ENS), CentraleSupélec, Mines-Ponts, Concours commun INP (CCINP) et e3a Polytech pour certains et de sujets originaux des auteurs pour d'autres. Tous les énoncés sont suivis d'un corrigé détaillé et sont parfois complétés d'extraits des rapports des jurys qui aideront à mieux comprendre les attentes des examinateurs.