Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Dictionnaire pratique du travail social

Stéphane Rullac, Laurent Ott

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce dictionnaire donne pour la première fois des définitions précises de termes spécifiques au travail social. Chaque article est court mais complet. Il resitue le sens général du terme traité dans le champ professionnel. Son développement fait référence et explicite les notions qui y sont généralement associées. Les évolutions et les tendances de l'emploi du terme et de son sens sont mises en perspective. L'article fait également référence aux pratiques et aux usages associés, mais aussi aux limites et incertitudes du sens commun. Enfin, une courte bibliographie clôture le propos qui est signé par son auteur. Nouvelle édition revue et augmentée

Par Stéphane Rullac, Laurent Ott
Chez Dunod

|

Auteur

Stéphane Rullac, Laurent Ott

Editeur

Dunod

Genre

Travail social

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Dictionnaire pratique du travail social par Stéphane Rullac, Laurent Ott

Commenter ce livre

 

Dictionnaire pratique du travail social

Stéphane Rullac, Laurent Ott

Paru le 04/03/2026

492 pages

Dunod

30,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782100828159
9782100828159
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.