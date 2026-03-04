Dictionnaire pratique du travail social

Ce dictionnaire donne pour la première fois des définitions précises de termes spécifiques au travail social. Chaque article est court mais complet. Il resitue le sens général du terme traité dans le champ professionnel. Son développement fait référence et explicite les notions qui y sont généralement associées. Les évolutions et les tendances de l'emploi du terme et de son sens sont mises en perspective. L'article fait également référence aux pratiques et aux usages associés, mais aussi aux limites et incertitudes du sens commun. Enfin, une courte bibliographie clôture le propos qui est signé par son auteur. Nouvelle édition revue et augmentée