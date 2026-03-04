Cops don't cry

Khadija Dahan franchit le seuil du SDPJ 92 à Nanterre dans une atmosphère électrique. Elle veut déposer plainte contre son mari. Mais les policiers qui la reçoivent, la gardienne de la paix Nour Faria, le brigadier-chef Victor Perrin et la capitaine de police Pauline Ferraz, sont à bout de nerfs : les dossiers s'empilent, et les interventions de la veille ont été particulièrement musclées. Sans compter que, en coulisses, une réforme de la PJ se prépare. Ces trois flics dévoués sont pris au piège d'un système en crise et d'une hiérarchie déconnectée. En sous-effectif permanent, ils se débrouillent comme ils peuvent face à la brutalité du terrain. "L'affaire Khadija" est l'affaire de trop. Le point de rupture pour ces policiers sommés d'encaisser en serrant les dents.