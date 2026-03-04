Inscription
#Roman francophone

Le prieur de Bethléem

Yasmina Khadra

ActuaLitté
Un éditeur parisien est enlevé dans des circonstances mystérieuses. Séquestré dans un réduit, il découvre que son ravisseur lui a soumis un manuscrit qu'il a refusé. L'auteur, un moine palestinien éprouvé par la violence, tient à ce que son récit soit connu de tous et, à travers lui, la tragédie d'une terre en larmes et en sang. Avec un talent remarquable, Yasmina Khadra déploie un texte d'une force impressionnante et empreint d'une poésie très évocatrice sur le naufrage de l'humanité d'aujourd'hui.

Par Yasmina Khadra
Chez Flammarion

|

Auteur

Yasmina Khadra

Editeur

Flammarion

Genre

Littérature française

Le prieur de Bethléem

Yasmina Khadra

Paru le 04/03/2026

258 pages

Flammarion

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782080149671
