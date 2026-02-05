Inscription
#Essais

Tracteurs et Pelleteuses

David Hawcock, Cécile Breffort

ActuaLitté
Fenêtres, pop-up, languettes et roues à actionner : le meilleur de l'ingénierie du papier pour découvrir l'univers impressionnant des engins de chantier, les tracteurs et pelleteuses ! Un ouvrage fascinant et interactif pour plonger dans le monde des tracteurs, excavatrices, bulldozers et autres véhicules de construction que les enfants adorent. Soulève les volets pour découvrir le moteur d'un tracteur, tire les languettes pour activer le bras d'une pelleteuse, fais tourner les roues pour faire avancer la machine... Chaque page est une expérience ludique et éducative, où l'enfant devient acteur de la découverte !

Par David Hawcock, Cécile Breffort
Chez Nuinui jeunesse

|

Auteur

David Hawcock, Cécile Breffort

Editeur

Nuinui jeunesse

Genre

Véhicules

Tracteurs et Pelleteuses

David Hawcock trad. Cécile Breffort

Paru le 05/02/2026

22 pages

Nuinui jeunesse

24,90 €

ActuaLitté
9782889574773
