Fenêtres, pop-up, languettes et roues à actionner : le meilleur de l'ingénierie du papier pour découvrir l'univers impressionnant des engins de chantier, les tracteurs et pelleteuses ! Un ouvrage fascinant et interactif pour plonger dans le monde des tracteurs, excavatrices, bulldozers et autres véhicules de construction que les enfants adorent. Soulève les volets pour découvrir le moteur d'un tracteur, tire les languettes pour activer le bras d'une pelleteuse, fais tourner les roues pour faire avancer la machine... Chaque page est une expérience ludique et éducative, où l'enfant devient acteur de la découverte !