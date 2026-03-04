Inscription
Don Quichotte

Miguel de Cervantès

Parce qu'il a lu trop de romans de chevalerie, don Quichotte a perdu la raison : il est persuadé que le monde est peuplé de chevaliers errants et d'enchanteurs maléfiques... Comme dans ses livres préférés, il veut rendre la justice et combattre pour l'honneur de sa dame. Accompagné de Sancho Panza, son fidèle écuyer, il part sur les routes d'Espagne. Et voici notre héros qui affronte des moulins à vent, qui prend des auberges pour des châteaux et des paysannes pour de belles princesses ! TOUT POUR COMPRENDRE - Notes lexicales - Contexte culturel et littéraire - Genre et genèse de l'oeuvre - Chronologie TOUT POUR APPROFONDIR - S'approprier la lecture - Vocabulaire dans l'oeuvre - Lecture guidée - Activités d'écriture - Don Quichotte et Sancho Panza : un couple mythique GROUPEMENT DE TEXTES - Des héros sans faille ?

Par Miguel de Cervantès
Chez Flammarion

Auteur

Miguel de Cervantès

Editeur

Flammarion

Genre

Collège

Don Quichotte

Miguel de Cervantès trad. Louis Viardot

Paru le 04/03/2026

222 pages

Flammarion

4,90 €

9782080146526
