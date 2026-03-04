Parce qu'il a lu trop de romans de chevalerie, don Quichotte a perdu la raison : il est persuadé que le monde est peuplé de chevaliers errants et d'enchanteurs maléfiques... Comme dans ses livres préférés, il veut rendre la justice et combattre pour l'honneur de sa dame. Accompagné de Sancho Panza, son fidèle écuyer, il part sur les routes d'Espagne. Et voici notre héros qui affronte des moulins à vent, qui prend des auberges pour des châteaux et des paysannes pour de belles princesses ! TOUT POUR COMPRENDRE - Notes lexicales - Contexte culturel et littéraire - Genre et genèse de l'oeuvre - Chronologie TOUT POUR APPROFONDIR - S'approprier la lecture - Vocabulaire dans l'oeuvre - Lecture guidée - Activités d'écriture - Don Quichotte et Sancho Panza : un couple mythique GROUPEMENT DE TEXTES - Des héros sans faille ?