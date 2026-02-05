Inscription
#Roman francophone

Adieu, liberté

Justine Defrance

ActuaLitté
Avant d'être un symbole, la Liberté fut une femme. Voici son histoire. Paris, 1830. Eugène Delacroix cherche l'inspiration pour peindre son chef-d'oeuvre, La Liberté guidant le peuple. A ses côtés, Jenny, sa fidèle domestique bretonne, l'accompagne dans ses doutes et ses élans créateurs. Mais c'est une rencontre imprévue avec Charlotte, lavandière au caractère farouche, qui va donner chair à l'allégorie de la Liberté. Entre atelier enfumé, rues insurgées et désirs contraires, se noue un triangle d'attachements, de jalousies et de passions. A travers ce roman historique inspiré de faits réels, Justine Defrance redonne vie à la genèse d'un tableau mythique et explore ce que signifie incarner, ou trahir, la Liberté.

Par Justine Defrance
Chez Slatkine et Cie

|

Auteur

Justine Defrance

Editeur

Slatkine et Cie

Genre

XIXe siècle

Adieu, liberté

Justine Defrance

Paru le 05/02/2026

381 pages

Slatkine et Cie

21,00 €

ActuaLitté
9782889443154
© Notice établie par ORB
