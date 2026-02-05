Mes coloriages cherche-et-trouve géants Pokémon

Les Pokémon dans un livre de coloriages cherche-et-trouve géant inédit ! Dans ce livre de coloriages géant à la couverture holographique, d'immenses scènes de cherche-et-trouve sont à colorier ainsi que des motifs spécial Pokémon ! Grâce aux pages détachables, les magnifiques tableaux coloriés pourront être accrochés au mur pour partir à la recherche des Pokémon cachés dans les paysages. En bonus : des super stickers Pokémon grand format ! Pour plus de coloriages 100 % Pokémon : le premier Coloriages cherche-et-trouve géants et les collections " Coloriages en folie ", " Coloriages pixels ", " Maxi coloriages " et " Mes coloriages cherche-et-trouve " !