Totally Spies

Alicia Dombrofsky

Pars en mission secrète avec les Totally Spies ! Munies de leurs plus célèbres gadgets haute technologie, tes espionnes préférées sont prêtes à affronter les méchants les plus retors. Bien sûr, Jerry n'est jamais loin en cas de besoin... Choisis tes crayons et feutres préférés, suis le code couleur, et découvre les 50 scènes cachées de ce coloriage mystère ! 1 - CHOISIS TES OUTILS - crayons de couleur, feutres à eau ou feutres acryliques 2 - COLORIE LES NUMEROS - selon le code couleur pour révéler une magnifique illustration ! 3 - PROFITE d'un moment de détente avec les livres de coloriage Hachette Heroes ! 50 PAGES DE COLORIAGE MYSTERE - pour des heures de divertissement GRAND FORMAT - le format 300 mm x 215 mm pour donner vie aux personnages PAPIER PREMIUM - pour éviter tout débordement UN CADEAU PARFAIT - pour les fans des Totally Spies de tous âges

Auteur

Alicia Dombrofsky

Editeur

Hachette

Genre

Coloriages adultes

Totally Spies

Alicia Dombrofsky

Paru le 18/03/2026

112 pages

Hachette

14,95 €

9782017356141
