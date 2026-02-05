20 leçons d'économie

Une synthèse efficace et opérationnelle pour tout étudiant de classe préparatoire économique et commerciale, d'IEP, d'AES et de premier cycle en faculté de sciences économiques. Ce livre adopte une démarche unique : - expliquer les théories essentielles (Smith, Ricardo, Marx, Walras, Keynes, Friedman, Krugman...) et ce, pour chaque leçon, autour d'une question centrale guidant toute la réflexion ; - présenter les débats contemporains entre économistes ; - mettre en perspective les controverses actuelles (dette publique, inflation, rôle de l'Etat, transition écologique, effets de la mondialisation...) ; - mobiliser les travaux empiriques récents pour ancrer les concepts dans le réel ; - développer un raisonnement structuré, exigence fondamentale de tous les concours et examens de haut niveau comportant des épreuves d'économie : écoles de commerce (BCE, Ecricome), écoles normales supérieures (B/L), instituts d'études politiques (IEP), concours de l'enseignement, concours administratifs (INSP, Assemblées, etc.). Chaque leçon explore un thème majeur - croissance, mondialisation, marchés et concurrence, politiques économiques, inégalités, environnement, institutions, finance, travail, protectionnisme, innovation... - en alliant rigueur scientifique et pédagogie. Cet ouvrage invite les étudiants à dépasser les idées reçues, à comprendre les mécanismes en profondeur et à adopter une véritable pensée économique.