Vive la course !

Résumé Cruz rêve de devenir pilote ! Aujourd'hui, elle s'entraîne pour le prochain grand prix. Mais elle commet beaucoup d'erreurs... Flash comprend le problème : Cruz doute d'elle-même ! Pourra-t-il l'aider à devenir une championne ? Une aventure de Flash McQueen et ses amis adaptée aux lecteurs débutants ! - Pour tous les fans de voitures et de course ! - Une maquette richement agrémentée d'illustrations originales - Un texte pensé pour les lecteurs débutants, avec un vocabulaire et une syntaxe adaptés Dès 6 ans.