#Roman jeunesse

Vive la course !

Disney

ActuaLitté
Résumé Cruz rêve de devenir pilote ! Aujourd'hui, elle s'entraîne pour le prochain grand prix. Mais elle commet beaucoup d'erreurs... Flash comprend le problème : Cruz doute d'elle-même ! Pourra-t-il l'aider à devenir une championne ? Une aventure de Flash McQueen et ses amis adaptée aux lecteurs débutants ! - Pour tous les fans de voitures et de course ! - Une maquette richement agrémentée d'illustrations originales - Un texte pensé pour les lecteurs débutants, avec un vocabulaire et une syntaxe adaptés Dès 6 ans.

Par Disney
Chez Hachette

|

Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Vive la course !

Disney

Paru le 04/03/2026

64 pages

Hachette

5,90 €

ActuaLitté
9782017355144
