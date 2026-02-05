Vous êtes un militaire en OPEX ? Un sportif qui a soif de défis intenses ou de progression rapide ? Une personne qui veut passer les concours des forces de l'ordre ? Vous pourrez vous entraîner intelligemment grâce à ce livre, conçu pour vous accompagner partout : ses 120 séances, réparties sur 3 niveaux, sont pensées pour être réalisées dans n'importe quel environnement, sans matériel à l'exception d'un poids de 15-20 kg, remplaçable par un sac chargé. Grâce à la théorie sourcée et à l'échauffement inclus dans cet ouvrage, vous serez autonome dans vos entraînements et pourrez mesurer vos progrès grâce aux tableaux de suivi. Elaborés par David Cerqueira, coach sportif spécialisé dans la préparation physique des forces de l'ordre pour les unités d'élite et Julien D. , opérationnel du GIGN, OPEX, l'entraînement sans limites est l'outil qu'il vous faut pour progresser rapidement, où que vous vous entraîniez.