Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Polar

Cabale

Sandrine Goeyvaerts

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Il n'y a pas de réparation possible pour ce qu'il m'a fait. J'aimerais qu'il ait la trouille. J'aimerais qu'il crève de peur, tout le temps, au travail, chez lui. Partout. J'aimerais que cette peur ne le quitte pas, jamais, collante et poisseuse. J'aimerais que le moindre bruit le fasse sursauter, qu'il regarde derrière son épaule en permanence, qu'il soit prêt à chaque fois qu'il sort à devoir défendre sa vie, qu'il hurle de terreur dans son lit. Je voudrais qu'il se sente comme ça, à chaque seconde. En fait, c'est exactement ce que je voudrais qu'ils ressentent tous. Exorde, Protocole, Ataraxie, Rigor et Thémis sont toutes d'accord sur une chose : la peur doit changer de camp. Et pour cela, tous les moyens sont bons. Ensemble, elles ont fondé une société secrète, " Cabale " . Leur but : punir les hommes coupables de violences sexistes et sexuelles, de manière proportionnelle à la faute commise. Lorsqu'un chanteur célèbre est retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel, la police se saisit de l'affaire. Alice, l'une des enquêtrices, comprend rapidement qu'il ne s'agit pas d'un acte isolé. Alors que les crimes de Cabale se multiplient, l'étau se resserre. En s'approchant de la vérité, Alice découvre que celle-ci pourrait tout ébranler, y compris ses propres convictions. Polar haletant et résolument féministe, Cabale nous invite à questionner la légitimité de la vengeance et de la violence lorsque la justice est défaillante.

Par Sandrine Goeyvaerts
Chez Hachette

|

Auteur

Sandrine Goeyvaerts

Editeur

Hachette

Genre

Thrillers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Cabale par Sandrine Goeyvaerts

Commenter ce livre

 

Cabale

Sandrine Goeyvaerts

Paru le 04/03/2026

304 pages

Hachette

21,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017336082
9782017336082
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.