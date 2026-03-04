Il n'y a pas de réparation possible pour ce qu'il m'a fait. J'aimerais qu'il ait la trouille. J'aimerais qu'il crève de peur, tout le temps, au travail, chez lui. Partout. J'aimerais que cette peur ne le quitte pas, jamais, collante et poisseuse. J'aimerais que le moindre bruit le fasse sursauter, qu'il regarde derrière son épaule en permanence, qu'il soit prêt à chaque fois qu'il sort à devoir défendre sa vie, qu'il hurle de terreur dans son lit. Je voudrais qu'il se sente comme ça, à chaque seconde. En fait, c'est exactement ce que je voudrais qu'ils ressentent tous. Exorde, Protocole, Ataraxie, Rigor et Thémis sont toutes d'accord sur une chose : la peur doit changer de camp. Et pour cela, tous les moyens sont bons. Ensemble, elles ont fondé une société secrète, " Cabale " . Leur but : punir les hommes coupables de violences sexistes et sexuelles, de manière proportionnelle à la faute commise. Lorsqu'un chanteur célèbre est retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel, la police se saisit de l'affaire. Alice, l'une des enquêtrices, comprend rapidement qu'il ne s'agit pas d'un acte isolé. Alors que les crimes de Cabale se multiplient, l'étau se resserre. En s'approchant de la vérité, Alice découvre que celle-ci pourrait tout ébranler, y compris ses propres convictions. Polar haletant et résolument féministe, Cabale nous invite à questionner la légitimité de la vengeance et de la violence lorsque la justice est défaillante.