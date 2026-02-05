Inscription
#Essais

La Stratégie Bitcoin

Tony Parker, Eric Larchevêque

ActuaLitté
Reprenez le contrôle de votre avenir financier Le monde change. L'incertitude économique s'installe, l'inflation grignote l'épargne et le système monétaire montre ses limites. Pour la première fois depuis des décennies, les règles du jeu monétaire sont ouvertement remises en question. Dans ce contexte, Bitcoin s'impose comme une rupture majeure, à la fois technologique, monétaire et philosophique. Ce livre propose une compréhension claire et accessible de Bitcoin : pourquoi il a été créé, comment il fonctionne et en quoi il bouleverse notre rapport à la monnaie, à l'épargne et à la souveraineté individuelle. Sans jargon inutile, l'auteur explique les principes fondamentaux, démonte les idées reçues, répond aux objections les plus fréquentes, et guide le lecteur pas à pas dans l'usage concret de Bitcoin. Vous découvrirez comment posséder et sécuriser vos bitcoins, les transmettre, les acquérir en confiance, éviter les erreurs courantes qui coûtent cher, et construire une stratégie cohérente sur le long terme, adaptée à votre situation, vos objectifs et votre tolérance au risque. Un guide essentiel pour celles et ceux qui veulent reprendre le contrôle de leur avenir financier.

Par Tony Parker, Eric Larchevêque
Chez Michel Lafon

|

Auteur

Tony Parker, Eric Larchevêque

Editeur

Michel Lafon

Genre

Finance internationale

La Stratégie Bitcoin

Eric Larchevêque

Paru le 05/02/2026

368 pages

Michel Lafon

19,95 €

ActuaLitté
9782749964140
