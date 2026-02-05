La Stratégie Bitcoin

Reprenez le contrôle de votre avenir financier Le monde change. L'incertitude économique s'installe, l'inflation grignote l'épargne et le système monétaire montre ses limites. Pour la première fois depuis des décennies, les règles du jeu monétaire sont ouvertement remises en question. Dans ce contexte, Bitcoin s'impose comme une rupture majeure, à la fois technologique, monétaire et philosophique. Ce livre propose une compréhension claire et accessible de Bitcoin : pourquoi il a été créé, comment il fonctionne et en quoi il bouleverse notre rapport à la monnaie, à l'épargne et à la souveraineté individuelle. Sans jargon inutile, l'auteur explique les principes fondamentaux, démonte les idées reçues, répond aux objections les plus fréquentes, et guide le lecteur pas à pas dans l'usage concret de Bitcoin. Vous découvrirez comment posséder et sécuriser vos bitcoins, les transmettre, les acquérir en confiance, éviter les erreurs courantes qui coûtent cher, et construire une stratégie cohérente sur le long terme, adaptée à votre situation, vos objectifs et votre tolérance au risque. Un guide essentiel pour celles et ceux qui veulent reprendre le contrôle de leur avenir financier.