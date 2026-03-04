Inscription
Plaidoyer pour le gras

Christophe Lavelle, Frédérick e. Grasser Humair

Longtemps accusé de tous les maux, il a été injustement diabolisé et banni de nos assiettes. Ce livre démonte les idées reçues et réhabilite le gras, garant du goût et du plaisir. Découvrez ses véritables facettes : ses formes, son histoire et son rôle essentiel pour notre santé. Au fil des pages, explorez des conseils de cuisine, des accords mets-boissons, des anecdotes culturelles et plongez dans des recettes où le gras est roi. Du mythique jambon-beurre aux rillettes de sanglier, en passant par la mousse au chocolat, les moules à la crème ou les clémentines poêlées à l'huile d'olive... le plaisir est au rendez-vous ! Prêt à rejoindre la révolution gourmande ? Ouvrez ce manifeste culinaire, libérez-vous de la culpabilité et célébrez la vraie cuisine !

Par Christophe Lavelle, Frédérick e. Grasser Humair
Chez Hachette

Auteur

Christophe Lavelle, Frédérick e. Grasser Humair

Editeur

Hachette

Genre

Diététiques

Plaidoyer pour le gras

Christophe Lavelle, Frédérick e. Grasser Humair

Paru le 04/03/2026

157 pages

Hachette

22,50 €

9782017321910
