Plaidoyer pour le gras

Longtemps accusé de tous les maux, il a été injustement diabolisé et banni de nos assiettes. Ce livre démonte les idées reçues et réhabilite le gras, garant du goût et du plaisir. Découvrez ses véritables facettes : ses formes, son histoire et son rôle essentiel pour notre santé. Au fil des pages, explorez des conseils de cuisine, des accords mets-boissons, des anecdotes culturelles et plongez dans des recettes où le gras est roi. Du mythique jambon-beurre aux rillettes de sanglier, en passant par la mousse au chocolat, les moules à la crème ou les clémentines poêlées à l'huile d'olive... le plaisir est au rendez-vous ! Prêt à rejoindre la révolution gourmande ? Ouvrez ce manifeste culinaire, libérez-vous de la culpabilité et célébrez la vraie cuisine !