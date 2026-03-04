Le petit livre du potager et du verger

Dans quel but les jeunes filles libanaises enterraient-elles une aubergine pour faire disparaitre les verrues ? Pourquoi les figues ont-elles déclenché des guerres et des passions politiques ? Offrir des noisettes aux jeunes mariés, une bonne idée ? Ce petit album illustré est un voyage savoureux et poétique au coeur de notre patrimoine végétal, où chaque plante raconte une histoire, chaque fruit cache une magie et chaque légume révèle une tradition oubliée. Une invitation à cultiver autrement : avec lenteur, curiosité et émerveillement.