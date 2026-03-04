Inscription
Le petit livre du potager et du verger

Véronique Barrau

Dans quel but les jeunes filles libanaises enterraient-elles une aubergine pour faire disparaitre les verrues ? Pourquoi les figues ont-elles déclenché des guerres et des passions politiques ? Offrir des noisettes aux jeunes mariés, une bonne idée ? Ce petit album illustré est un voyage savoureux et poétique au coeur de notre patrimoine végétal, où chaque plante raconte une histoire, chaque fruit cache une magie et chaque légume révèle une tradition oubliée. Une invitation à cultiver autrement : avec lenteur, curiosité et émerveillement.

Par Véronique Barrau
Chez Hachette

Auteur

Véronique Barrau

Editeur

Hachette

Genre

Potager

Le petit livre du potager et du verger

Véronique Barrau

Paru le 04/03/2026

176 pages

Hachette

19,95 €

9782017305286
