Ajaccio, Bonifacio, Porto-Vecchio, lac de Nino, Cap Corse, criques aux eaux limpides, calanques de Piana et aiguilles de Bavella, brocciu et canistrelli, bière à la châtaigne et vins de cépages corses, randonnée en montagne ou le long du littoral : suivez le guide ! - Les incontournables, et aussi toutes les visites, les bonnes adresses et les plages localisés sur les cartes - Des auteurs locaux qui connaissent intimement la Corse et vous en dévoilent les secrets - Des randonnées, des activités, des idées et des bons plans pour découvrir l'île autrement Un guide unique : des cartes grand format dépliables par ville et par région.