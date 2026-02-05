Inscription
#Beaux livres

Corse

Guides Gallimard

Ajaccio, Bonifacio, Porto-Vecchio, lac de Nino, Cap Corse, criques aux eaux limpides, calanques de Piana et aiguilles de Bavella, brocciu et canistrelli, bière à la châtaigne et vins de cépages corses, randonnée en montagne ou le long du littoral : suivez le guide ! - Les incontournables, et aussi toutes les visites, les bonnes adresses et les plages localisés sur les cartes - Des auteurs locaux qui connaissent intimement la Corse et vous en dévoilent les secrets - Des randonnées, des activités, des idées et des bons plans pour découvrir l'île autrement Un guide unique : des cartes grand format dépliables par ville et par région.

Par Guides Gallimard
Chez Gallimard Loisirs

|

Auteur

Guides Gallimard

Editeur

Gallimard Loisirs

Genre

Corse

Corse

Guides Gallimard

Paru le 05/02/2026

76 pages

Gallimard Loisirs

10,99 €

9782742469147
