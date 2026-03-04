Gare aux Sans-noms

Plusieurs siècles avant la Guerre des Clones et l'Empire, la galaxie traverse une période périlleuse où les Jedi doivent affronter de grandes épreuves. Les redoutables Nihil continuent de semer le chaos dans la Zone d'Occlusion. Une équipe menée par Ram Jomaram est envoyée sur une planète pour porter secours à ses habitants, avec à son bord quatre passagers clandestins : trois jeunes Jedi et la fille d'une sénatrice. Lorsqu'un appel de détresse parvient d'une planète voisine, le Maître Jedi Ada-Li Carro accepte d'y conduire les enfants. Là, ils rencontrent un jeune Hutt en mission, aux motivations mystérieuses, et les créatures qu'ils redoutent le plus... La saga littéraire Star Wars pendant l'âge d'or des Jedi ! - Une série inédite et originale dans l'univers Star Wars - Pour tous les fans de la franchise - Une saga portée par des personnages charismatiques, dignes des grands films Star WarsDès 10 ans.