#Essais

Budapest

Guides Gallimard

Château royal, avenue Andrassy, Parlement, quartier des musées, Grande Synagogue, bains thermaux, restaurants de cuisine hongroise typique ou revisitée, "bars en ruine" et coquets salons de thé, balade Art nouveau ou à vélo sur les rives du Danube : suivez le guide ! - Les incontournables, et aussi tous les musées, monuments, restos, boutiques et sorties localisés sur les cartes. - Des auteurs locaux qui connaissent intimement Budapest et vous en dévoilent les secrets. - Des idées pour découvrir la ville autrement + une balade à vélo à retrouver sur l'appli gratuite geovelo. Un guide unique : des cartes grand format dépliables par quartier. Toutes nos adresses géolocalisées sur l'appli mapstr.

Par Guides Gallimard
Chez Gallimard Loisirs

|

Auteur

Guides Gallimard

Editeur

Gallimard Loisirs

Genre

Hongrie

Paru le 05/02/2026

38 pages

Gallimard Loisirs

9,99 €

9782742468775
