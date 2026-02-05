Inscription
#Essais

Le stoïcisme

Jean-Baptiste Gourinat

Une patience sans espérance ? L'image du philosophe "stoïque" , serein et ferme, indifférent à son sort, à la souffrance comme aux plaisirs, représente assez bien le stoïcisme mais ne rend pas compte de la complexité d'une philosophie exempte de fatalisme, qui est à la fois un exercice de méditation et le premier système philosophique conçu comme tel. De la fondation de cette école par Zénon de Citium au IIIe siècle av. J. -C. jusqu'aux nombreuses résurgences du stoïcisme au fil des siècles, Jean-Baptiste Gourinat présente une reconstitution de la doctrine des fondateurs, en particulier Chrysippe, et explique les transformations qu'elle a subies à Rome (Sénèque, Epictète, Marc Aurèle) et aux Temps modernes, pour en dégager l'essence.

Par Jean-Baptiste Gourinat
Chez Presses Universitaires de France

Auteur

Jean-Baptiste Gourinat

Editeur

Presses Universitaires de France

Genre

Que-sais-je ?

Le stoïcisme

Jean-Baptiste Gourinat

Paru le 05/02/2026

128 pages

Presses Universitaires de France

10,00 €

9782715438088
