Retour à l'innocence primordiale

Dans la lignée d'Arnaud Desjardins, Eric Edelmann décrit les malentendus reliés à la méditation. Il redonne du sens à cette pratique de Présence à travers 21 méditations formulées de façon universelle et accessible. En résumé, non pas "guérir l'ego" mais "guérir de l'ego". L'engouement des Occidentaux pour la méditation véhicule aussi son lot de confusions. Eric Edelmann nous montre comment cette pratique a été détournée, sa portée amoindrie, son sens appauvri. Il s'adresse à tous ceux qui, ayant expérimenté les bienfaits de la méditation, restent cependant sur leur faim, se sentant appelés à chercher plus loin. En résumé, non pas "guérir l'ego" mais "guérir de l'ego". L'auteur nous donne à expérimenter 21 méditations dans l'état d'esprit des enseignements de sagesse dont cette pratique est issue. Pétri par l'enseignement non dualiste originaire de l'Inde, Eric Edelmann parvient à le formuler ici de façon universelle et accessible. Et si l'on retrouve dans sa guidance l'influence évidente d'Arnaud Desjardins et de Swami Prajnânpad, on perçoit aussi la pédagogie du Zen dont il a hérité du maître japonais Sensei Deshimaru. Le corps conscient permet une approche directe et même sensuelle du niveau spirituel en nous.