Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Retour à l'innocence primordiale

Eric Edelmann, Sophie Edelmann

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans la lignée d'Arnaud Desjardins, Eric Edelmann décrit les malentendus reliés à la méditation. Il redonne du sens à cette pratique de Présence à travers 21 méditations formulées de façon universelle et accessible. En résumé, non pas "guérir l'ego" mais "guérir de l'ego". L'engouement des Occidentaux pour la méditation véhicule aussi son lot de confusions. Eric Edelmann nous montre comment cette pratique a été détournée, sa portée amoindrie, son sens appauvri. Il s'adresse à tous ceux qui, ayant expérimenté les bienfaits de la méditation, restent cependant sur leur faim, se sentant appelés à chercher plus loin. En résumé, non pas "guérir l'ego" mais "guérir de l'ego". L'auteur nous donne à expérimenter 21 méditations dans l'état d'esprit des enseignements de sagesse dont cette pratique est issue. Pétri par l'enseignement non dualiste originaire de l'Inde, Eric Edelmann parvient à le formuler ici de façon universelle et accessible. Et si l'on retrouve dans sa guidance l'influence évidente d'Arnaud Desjardins et de Swami Prajnânpad, on perçoit aussi la pédagogie du Zen dont il a hérité du maître japonais Sensei Deshimaru. Le corps conscient permet une approche directe et même sensuelle du niveau spirituel en nous.

Par Eric Edelmann, Sophie Edelmann
Chez L'Originel

|

Auteur

Eric Edelmann, Sophie Edelmann

Editeur

L'Originel

Genre

Méditation et spiritualité

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Retour à l'innocence primordiale par Eric Edelmann, Sophie Edelmann

Commenter ce livre

 

Retour à l'innocence primordiale

Eric Edelmann

Paru le 05/02/2026

184 pages

L'Originel

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782488708012
9782488708012
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.