Les décors de Poudlard

Play Bac

Revivez les scènes culte de la saga Harry Potter au fur et à mesure du coloriage avec ces 20 marque-pages XXL à colorier façon "coloriages mystère". Une activité ludique, relaxante et pleine de surprises ! Ce que vous allez adorer : - 20 marque-pages mystère à colorier : des scènes cachées qui prennent vie au fil des couleurs. - Un format XXL : plus grands que des marque-pages traditionnels, ils offrent une belle surface pour le coloriage et une excellente tenue en main une fois découpés. - Un papier épais de qualité : adapté aux crayons de couleur, feutres, stylos gel. - Une découpe facile : les pages sont pensées pour être découpées proprement, prêtes à l'emploi ou à offrir. Un moment magique et apaisant.

Par Play Bac
Chez Play Bac

Auteur

Play Bac

Editeur

Play Bac

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

Les décors de Poudlard

Play Bac

Paru le 04/03/2026

40 pages

Play Bac

7,90 €

9791070160046
