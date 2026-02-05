50 clés pour aider un enfant face aux écrans

Mon enfant est-il addict aux écrans ? Comment évaluer leur place dans sa vie selon son âge et prévenir la dépendance ? Comment éviter les abus et le protéger du cyberharcèlement ? Nous connaissons aujourd'hui les conséquences d'une consommation excessive d'écrans pour nos enfants. Mais, bonne nouvelle : il est toujours temps d'agir ! Téléphone, tablette, télé... ce guide en 50 CLES CONCRETES apporte des Eclairages précieux sur le lien entre attention, sommeil, langage et écrans, et livre des Conseils non culpabilisants pour une consommation sereine, occasionnelle et courte. Enfin, l'auteure propose de nombreuses Activités pratiques et ludiques pour remplacer ces temps de connexions numériques par une vraie connexion dans la vie de famille.